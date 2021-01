No Altas Horas deste sábado (9) a mistura é das boas, do jeito que Serginho Groisman gosta. No palco do programa, a cantora Luísa Possi, os sertanejos Fernando & Sorocaba, e a ativista Luísa Mell trocam ideias com a atriz Susana Vieira e o casal Thaís Fersoza e Michel Teló, que participam da atração diretamente de suas casas. Entre os assuntos abordados durante o programa, os convidados falam sobre a importância e o poder transformador da arte, especialmente da música, e contam curiosidades de suas carreiras e vidas por trás das câmeras. O apresentador também bate um papo com Júlia Gama, a Miss Brasil 2020.

Discretos quanto a vida pessoal, o casal Michel Teló e Thaís Fersoza contam a Serginho detalhes do primeiro encontro: “A gente se conheceu no carnaval, por incrível que pareça”, revela a atriz, referindo-se ao perfil reservado dos dois. Ela continua: “A gente se esbarrou, a maior cena de novela. Foi ombrinho com ombrinho e aí bateu um olhar diferente”. E Teló completa: “Quando o coração bate, não tem jeito”.

Juntos desde 2012, Thaís e Michel também falam sobre a vida familiar, principalmente sobre os filhos, os pequenos Teodoro e Melinda, e o interesse das crianças pela música: “Eles gostam muito dos Beatles”, revela Thaís.

Vida musical

Também filha de pais famosos, a cantora Luíza Possi compartilha algumas lembranças de sua infância, comentando a respeito da naturalidade do ambiente musical em que cresceu e a influência da arte em sua vida: “A gente não percebe na hora que está acontecendo uma formação musical na sua cabeça, que você está no quarto e está tocando uma ciranda na sala, feita por músicos, e que isso vai te influenciar para o resto da vida”.

Ainda no programa, Luíza fala sobre os seus quase 20 anos de carreira e o seu mais recente trabalho, e canta a música Cheiro de Filho, um dueto com De Maria. Ela também faz uma homenagem ao cantor Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, e interpreta a canção Volta Pra Mim.

A ativista Luísa Mell é outra figura que marca presença no Altas Horas. Ao apresentador, ela conta a sua motivação por trás da luta em defesa dos animais: “Quando você está fazendo o seu trabalho, você não pensa no reconhecimento. É a minha vida e eu acordo todos os dias para tentar despertar as pessoas. Eu sonho que as pessoas entendam a minha mensagem”.

Também no Altas Horas, a atriz Susana Viera responde ao questionamento de Serginho sobre quais foram as protagonistas que marcaram a sua carreira e a sua vida, em suas cinco décadas de televisão. Segundo a atriz, Marina Steen de A Sucessora, novela de Manoel Carlos exibida no final dos anos 70, e Maria do Carmo de Senhora do Destino, obra de 2005 e escrita por Aguinaldo Silva, ocupam um lugar especial em seu currículo e coração. Ela ainda revela outras curiosidades de sua vida profissional, envolvendo os atores Cláudio Marzo e José Wilker. O programa ainda traz os hits de Fernando & Sorocaba. O Altas Horas tem direção de Serginho Groisman e Adriana Ferreira e vai ao ar aos sábados, depois de A Força do Querer.

Miss Brasil 2020 e suas histórias

A gaúcha Júlia Gama, eleita Miss Brasil 2020, participa do programa e revela como foi a experiência de participar (e vencer) a primeira edição on-line do concurso. Ela também reflete, junto a Serginho, o que significa ser miss nos dias de hoje, o feminismo e como é levar a cultura do Brasil mundo afora.

Júlia também surpreende ao contar a sua história antes do Miss Brasil. Na atração, ela revela que morou na China por quase quatro anos, em busca de seu sonho de se tornar atriz, e muitas outras curiosidades: “Eu tomei esse desafio e foi incrível. Eu pude gravar longas-metragens ao lado de grandes atores chineses”.