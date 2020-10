Magazine Alok prepara apresentação musical para final do campeonato X2 do Alok de Free Fire Final da competição acontece nesta quinta-feira com transmissão

O DJ Alok, 29, marcará presença na final da primeira edição do campeonato X2 do Alok de Free Fire, que acontecerá a partir das 18h desta quinta-feira (22). A competição será transmitida ao vivo e contará com apresentações do DJ e de seus convidados. O X2 Alok possui duas frentes, mobile e emuladores, e teve mais de 30 mil duplas inscritas, ou seja, 60 mil pessoa...