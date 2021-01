Magazine Alok e Romana Novais convidam médicos que fizeram parto de Raika para serem padrinhos dela A caçula do casal nasceu no dia 2 de dezembro após um parto prematuro, causado por complicações da Covid-19

Raika, filha de Alok e Romana Novais, já teve seus padrinhos escolhidos pelos pais. Serão os médicos Domingos e Erica Mantelli, responsáveis pelo parto dela. A caçula do casal nasceu no dia 2 de dezembro após um parto prematuro, causado por complicações da Covid-19. No começa da mesma semana, os dois haviam anunciado que haviam contraído a doença causada pelo novo c...