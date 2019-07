Magazine Alok anuncia que vai ser pai durante show no Tomorrowland da Bélgica; assista 🎥 Romana Novais está grávida de quatro meses, confirmou assessoria do Dj goiano

“Façam barulho para o papai Alok!”, foi isso que o mestre de cerimônias disse no palco do Festival Tomorrowland, na Bélgica, na tarde desta sexta-feira (19). A mulher do Dj goiano, Romana Novais está grávida de quatro meses, como confirmou a assessoria de Alok para a revista QUEM. "Um anúncio maravilhoso agora, Brasil, escutem! Este jovem homem vai ser papai. Por fa...