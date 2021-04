Magazine Almodóvar busca na atuação de Tilda Swinton o abrigo a sua alma gay

A Voz Humana é, como anuncia o título, um filme em torno da fala. O curta com 30 minutos de duração, que chega por aqui como parte da programação do Festival Brasil de Cinema Internacional, foi filmado durante a pandemia e reúne dois ídolos do cinema contemporâneo. Atrás da câmera, o diretor espanhol Pedro Almodóvar. Em frente a ela, a atriz britânica Tilda Swinton. Ou seja...