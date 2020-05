O amor pelas raízes, o jeito goiano e a saudade do sertão são elementos recorrentes nas canções do violeiro Almir Pessoa, de 40 anos, que avisa de antemão: “meu coração é caipira, simples assim”. O cantor é um entre diversos artistas que participam no sábado da live solidária do projeto Viver Cidade: Doações, ação do Grupo Jaime Câmara (GJC), para arrecadação de alimentos e produtos para famílias goianas no período de isolamento.

Desde a última semana, quando a campanha começou, diversas empresas parceiras do GJC já fizeram contribuições. A Sotrigo, por exemplo, doou 2 toneladas de farinha de trigo. A GSA contribuiu com mais 5 toneladas de alimentos, a Piracanjuba doou 1,2 mil litros de leite e o Grupo Imperial contribuiu com mil unidades de sucos La Fruit e mil unidades de refrigerantes Big Boy de 2 litros. Já o Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, doaram 100 máscaras confeccionadas pelo Clube de Costura e, ainda, alimentos arrecadados junto aos clientes e lojistas.

Como forma de promover a conscientização coletiva, o projeto visa criar frentes de ação com significados e promoções solidárias. Na live de sábado, transmitida em redes sociais de veículos do GJC, com entradas ao vivo na programação da TV Anhanguera, diversos artistas vão apresentar canções e explicar a iniciativa sobre as doações. “As lives são uma forma de mostrar o carinho do artista pelo público e uma contrapartida fundamental nesse momento que vivemos”, destaca Almir Pessoa.

São as músicas de Um Coração Caipira, último disco lançado nas plataformas de streaming, que vão embalar a apresentação de Almir Pessoa na live solidária. Todas entoadas junto ao som da viola, as canções falam sobre a simplicidade do povo goiano, o amor ao próximo e a relação entre cidade e campo. Trata-se de uma ode à música caipira. “A live será um misto do meu trabalho autoral com regravações. Também haverá trabalhos que compus recentemente e que ainda não foram gravadas”, explica.

Isolado com a família em seu sítio na zona rural de Goiânia, Almir tem aproveitado o tempo em casa para compor músicas, estudar e fazer novos cursos. Também começou a prestar mais atenção à saúde, fazer exercícios físicos, pedalar, alimentar-se melhor em práticas alimentares saudáveis e cotidianas. Brasiliense de nascimento, o músico foi criado em Anápolis, mas mora em Goiânia há 20 anos. “É preciso dar valor nas pequenas coisas e entender o significado de tudo que nos cerca”, diz.

Cultura

Professor de música e proprietário do Instituto de Viola Almir Pessoa, escola que oferece aulas de viola, sanfona e canto, Almir também tem se adaptado à nova realidade do isolamento. A maioria das reuniões e aulas está sendo feita de forma remota por meio da internet. “Acredito que quando tudo isso acabar vou manter algumas ações que tenho praticado, como migrar atividades para o on-line, inclusive pensando no outro, no trânsito da cidade, com menos poluição do meio ambiente. A internet possui ferramentas que podem ser bem aproveitadas.”

A música, para o artista, é uma forma de olhar para as pessoas e o mundo de forma diferente. “Arte não é superficial, simplória, um artigo descartável. Pelo contrário. A cultura é fundamental para todos”, ressalta. Para o músico, o momento agora é de unir forças, ter fé e promover a consciência coletiva. “Acredito que, em situações como essa que estamos vivendo, é preciso ter compaixão e ser sensível com a dor do próximo”, reitera.