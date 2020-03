Magazine Almir Pessoa faz show no Teatro Goiânia nesta quinta-feira (5) Espetáculo terá renda solidária em prol da Vila São Cotolengo

O violeiro Almir Pessoa se apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, com show solidário em prol da Vila São Cotolengo, em Trindade. O ingresso a R$ 40, que pode se adquirido pela internet ou na sede do Instituto de Viola Almir Pessoa (Ivap). Paga meia-entrada quem levar algum dos itens como café, bolacha cream cracker, amido de milho, farinha de tri...