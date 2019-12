Magazine Alma goiana

Apesar de viver no Rio de Janeiro, para onde se mudou para estudar medicina, a relação de João Caetano com Goiás sempre foi umbilical. A música sertaneja, os cânticos religiosos e serestas da cidade de Goiás continuaram a influenciar a produção artística do cantor e compositor. Na década de 1970, ele participou de festivais de música popular em Goiânia, vencendo três...