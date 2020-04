Magazine Aline Barros realiza segunda live em casa no próximo dia 7 de maio O show online será transmitido a partir das 18 horas, pelo canal oficial da cantora gospel no YouTube

A cantora Aline Barros fará sua segunda live, “Worship Life em casa 2”, no dia 7 de Maio as 18h pelo seu canal oficial do YouTube. O show online terá um repertório especial para o público infantil. “A primeira foi maravilhosa, mas meu coração está com uma expectativa ainda maior para nossa segunda live em poder arrecadar mais alimentos, cantar músicas que nã...