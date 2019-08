Magazine Alimentos que fazem parte da cozinha do goiano são remédios naturais contra processos inflamatórios São diversos os alimentos ricos em vitaminas e com alto nível de antioxidantes que ajudam no bem-estar. Dores nas articulações, imunidade baixa e cansaço são alguns dos sintomas causados quando há alguma inflamação no corpo

Eles são saborosos, fazem parte da cozinha do goiano e são verdadeiros remédios naturais contra processos inflamatórios do organismo. Do açafrão ao abacaxi, passando pelo gengibre e as folhas verdes, diversos alimentos contribuem no fortalecimento do sistema imunológico. Também reduzem a produção de substâncias que estimulam a inflamação e deixam o corpo mais re...