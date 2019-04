Magazine Alimentos bem combinados garantem melhor aproveitamento de nutriente Prestar atenção na sinergia do “casamento” entre alimentos pode ser ferramenta poderosa na hora de manter uma dieta saudável e a boa forma

Existem alimentos que parecem ser casados. Aonde um vai, o outro vai atrás. É o caso do manjado tomate seco com rúcula e do brasileiríssimo feijão com arroz. Mais do que uma questão gastronômica e cultural, a combinação de alimentos, segundo nutricionistas, é fundamental para o melhor aproveitamento dos nutrientes presentes neles. Prestar atenção na sinergia de...