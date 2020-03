Em momentos de precaução, segurança e prevenção em relação à saúde, todo cuidado é fundamental. Uma dieta balanceada é uma grande aliada da imunidade e prepara o organismo para lidar contra possíveis invasores, como vírus, bactérias e fungos, que podem causar gripes, resfriados e pequenas ou grandes infecções. Alguns grupos de alimentos, quando incorporados no dia a dia, fornecem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo – podendo dispensar, inclusive, o uso de suplementações.

É preciso incluir variados grupos de alimentos nas refeições de todo dia que, em conjunto, fornecem as vitaminas e minerais necessários para aumentar a imunidade, como explica a nutricionista Laís Bittencourt. Frutas, vegetais, leguminosas e proteínas estão entre os principais. “Fontes de selênio também são grandes aliadas: castanhas, cereais integrais e leguminosas são algumas delas”, acrescenta. “Oleaginosos como a chia e alguns tipos de peixes – o salmão, por exemplo – são ricos em ômega-3 e devem entrar nas refeições.”

Outro destaque feito pela nutricionista são as fontes de probióticos. “Precisamos de lactobacilos para a flora intestinal funcionar bem; o kombucha, por exemplo, é uma opção.” Alimentos ricos em fibras precisam estar sempre presentes, já que auxiliam na digestão e trânsito intestinal, órgão que está diretamente ligado à imunidade. “O intestino é porta de entrada para infecções. Por isso, além de ingerir esses alimentos, é necessário evitar os industrializados – eles contêm muita gordura, sódio, açúcar e conservantes, que são extremamente inflamatórios para ele e prejudicam a flora intestinal”, explica Laís.

Quando o assunto é imunidade, existe uma vitamina que vem quase automaticamente à mente. “É preciso caprichar na vitamina C, consumindo acerola, limão, laranja”, afirma Laís. Ela é famosa por aumentar os níveis de anticorpos no organismo e pela produção de glóbulos brancos, grupo de células de defesa do organismo que têm a função de combater agentes e microorganismos estranhos ao corpo, como vírus e bactérias.

No entanto, é preciso cautela na ingestão da mesma: o uso excessivo de vitamina C, facilmente encontrada à venda em forma de suplemento, pode provocar a formação de cálculos renais; além disso, por ser um antioxidante muito potente, prejudica o funcionamento natural de algumas funções do organismo. “Esses alimentos, na maioria dos casos, já são boas fontes de vitamina C. Muitas vezes, a pessoa nem precisa e começa a fazer uma suplementação logo de cara, sem acompanhamento, e o uso excessivo a longo prazo pode ser, sim, prejudicial”, aponta.

O corpo fala

É importante ficar atento: o corpo dá sinais de quando a nossa imunidade está abalada. “Falta de disposição, fraqueza, quadros frequentes de gripe e de candidíase. Ou quando a pessoa faz um esforço físico, um treino mais pesado, e já amanhece no outro dia gripado”, são alguns listados por Laís. Nesses casos, ela recomenda que não sejam feitas dietas restritivas e ter a preocupação de inserir ao menos três frutas e dois vegetais durante o dia. “Fazer um shot de meio limão com extrato de própolis pela manhã também ajuda a dar um up na imunidade”, recomenda.

A nutricionista chama a atenção para os alimentos ou nutrientes “milagrosos” que aparecem vez ou outra e ganham muita repercussão na internet: para assegurar uma imunidade alta, é preciso um conjunto de fatores que não pode ser resumido a um único elemento que resolverá todos os problemas.

“É comum acharem que basta fazer a ingestão de suplementos e certos alimentos durante dois, três dias, que tudo vai ser resolvido” diz a nutricionista. “Não existe um produto milagroso. É preciso que seja um processo: ter bons hábitos alimentares no dia a dia, qualidade de sono, praticar exercícios físicos e não esquecer da ingestão de água para manter a imunidade sempre boa e fortalecer o organismo para esses momentos de eventuais doenças.”