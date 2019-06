Magazine Alimentação viva

Mesmo sendo vegetariana há quatro anos, à medida que foi descobrindo novos sabores e diferentes formas de manipular o alimento, a terapeuta holística Tatiana Ijanc’, 39 anos, foi ficando mais exigente em relação ao que colocava no prato. A construção de uma ampla consciência alimentar fez com que ela apurasse sua capacidade de identificar os alimentos que lhe faziam mal, me...