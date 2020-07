Magazine Aliados da saúde, os chás possuem propriedades calmantes, termogênicas ou medicinais Mesmo com diversos benefícios, os chás precisam ser consumidos de maneira correta e na quantidade adequada, defende especialista

Seja pela manhã, no fim de tarde ou antes de dormir, a servidora pública Raimunda Delfino dos Santos Aguiar, de 40 anos, tem um chá para cada momento do dia. No meio da manhã, gosta de preparar chá-mate com limão para consumir tanto quente quanto bem gelado ao longo do dia. O momento do pôr do sol é quando a chaleira recebe a maior variedade de ervas e raízes:...