Frutas ricas em vitamina C: as cítricas limão, laranja e acerola, morango, manga e kiwi são alguns exemplos.

Oleaginosos: peixes como o salmão, sardinha e atum, a chia, as castanhas e as sementes.

Fontes de probióticos: bebidas fermentadas como o kombucha e até mesmo alguns iogurtes possuem lactobacilos que são benéficos para o intestino.

Fontes de fibras: abuse de frutas, verduras, leguminosas, grãos e cereais integrais. As fibras promovem o trânsito intestinal e colaboram para que somente as substâncias necessárias sejam absorvidas pelo intestino, eliminando o excesso com elas.