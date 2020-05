Magazine Aliada no combate à Covid-19, fisioterapia respiratória fortalece musculatura e previne doenças Aprender a respirar, segundo especialistas, é quase tão importante quanto ter uma boa alimentação e praticar atividade física

Inspira, expira, inspira, expira. O aposentado João Alcides, de 86 anos, precisava aprender a respirar melhor para conviver com a doença pulmonar obstrutiva crônica, diagnosticada em 2004 e causada principalmente pelo vício no cigarro. Fazer coisas tão simples do dia a dia, como subir uma escada ou andar pela casa, tornaram-se um grande obstáculo, já que a sensaç...