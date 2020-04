O terraço do apartamento tornou-se um dos espaços favoritos da pedagoga Karla Roberta de Oliveira Silva Morais, de 39 anos, nessa quarentena. Com os clubes fechados e evitando sair para parques por conta da pandemia do novo coronavírus, é no local que ela reforça o bronzeamento e também produz vitamina D para o organismo. “Sou extremamente apaixonada pelo sol. É algo que me faz bem desde criança. É um vício que não consigo ficar sem pelo menos uma vez ao dia”, comenta.

Um estudo de pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, constatou que muitos pacientes internados com Covid-19 apresentavam baixos níveis de vitamina D no organismo. O cenário, que ainda não foi detalhadamente divulgado, levantou vários questionamentos a respeito da importância da substância ao organismo em tempos de pandemia. De acordo com especialistas, o nutriente atua modulando a reação do sistema imunológico e poderia fazer com que o vírus não se agravasse, o que ainda não foi constatado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A vitamina D participa do equilíbrio dos níveis de cálcio e consegue atuar na modulação da reposta imune e promove maior defesa do organismo. É sim uma aliada não somente ao novo coronavírus, mas também à gripe H1N1. A falta dela pode aumentar ainda o risco de problemas cardíacos, osteoporose e atraso no crescimento”, reforça o médico nutrólogo Ribamar Cruz. Ele lembra que o período recomendado para tomar sol deve ser de 10 a 15 minutos diários e o melhor horário é entre 10 e 14 horas, quando ocorre a maior incidência de raios UVB (ultravioleta B).

Há três formas de adquirir a vitamina D. Exposição ao sol (contribui para a formação de até 80%), reforço na alimentação (peixes com alto teor de gordura, cogumelos, gema de ovo e leite, por exemplo) e por meio de uma suplementação específica. Mas, nos três casos, uma regra precisa ser obedecida: nada de exagero. “O excesso pode provocar sintomas como fadiga, fraqueza muscular, náusea, perda de apetite e desidratação”, ressalta a nutricionista Marinna Reis.

E como identificar a necessidade de reforçar a dose de vitamina D? O endocrinologista Alberto da Silva Dias Filho lembra que a falta da substância não causa sinais de imediato no organismo. Segundo ele, somente após longo prazo de insuficiência podem surgir os primeiros sinais. “Espasmos musculares, raquitismo em crianças de 1 a 4 anos, dores nos ossos, osteoporose (especialmente na coluna vertebral), pelve e pernas. Os locais afetados são dolorosos e suscetíveis a fraturas”, lista.

Como não é possível identificar de imediato a deficiência da vitamina D e não é recomendado procurar hospital para fazer o exame nesse período de pandemia, o importante, segundo especialistas, é seguir as orientações médicas para a produção natural da substância no organismo. É o que vem fazendo Karla Roberta de Oliveira. Uma dose de sol diária e uma boa alimentação são os melhores remédios. “Fiz no final do ano passado os exames de rotina e estava tudo certo comigo e vou manter essa rotina”, diz.

Desconhecimento

Mesmo sendo um País de clima tropical, a maior parte da população adulta não sabe que sofre com insuficiência de vitamina D, segundo pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi o caso da auxiliar de atividades educativas Suzana Nogueira Brasil, de 32 anos. Por conta de queda de cabelo, ela descobriu há um mês que estava com deficiência da substância durante uma consulta na dermatologista. “Fiquei surpresa, pois achava que minha exposição ao sol era o suficiente”, supreende-se.

Suzana lembra que, depois dos exames, percebeu que estava tomando sol em horários não adequados. “É porque não gosto. Realmente não tenho o costume, tenho a rotina de acordar tarde, não frequento clubes e, mesmo sabendo da importância dessa exposição por conta da vitamina D, ainda não consegui me adaptar”, relata. Por conta da dificuldade, ela vem suplementando o nutriente e tomando sol no quintal. “Devia fazer isso todos os dias, mas estou conseguindo apenas uma vez por semana.”

Funções

A vitamina D possui funções importantes no corpo, principalmente na regulação da concentração de cálcio e fósforo no organismo, favorecendo a absorção desses minerais no intestino e regulando as células que degradam e formam os ossos, mantendo os seus níveis no sangue.

Vitamina D em dia

- Tomar sol de 10 a 15 minutos todos os dias entre 10 e 14 horas

- Não é necessário utilizar protetor solar. Acima de 15 minutos, é fundamental utilizar protetor

- O corpo precisa estar 70% exposto ao sol

- Comer peixes gordurosos como sardinha e salmão, óleo de fígado de bacalhau e cogumelos secos

- Suplementação somente com recomendação médica