Magazine Algumas riquezas do Cerrado A convite do POPULAR o chef Vinícius Rossognoli apresenta alguns dos ingredientes abundantes no bioma

Xixá (Sterculia apetala)Amêndoa adocicada, ótima para consumo salgada ou em sobremesas Pimenta-de-macaco (Xylopia aromática) Excelente substituta da pimenta do reino em qualquer receita, com sabor mais suave e aroma mais intenso. Jaborandi (Piper arduncum) De aroma agradável, possui notas de hortelã e é um excelente substituto do louro. Recent...