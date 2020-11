Magazine “Alex Rider”, a história de um espião adolescente chega à Amazon Prime Trama é baseada no segundo livro, Point Blanc, que traz o personagem-título infiltrado em um internato isolado nos Alpes franceses para onde os bilionários mandam seus filhos rebeldes

Fenômeno mundial, o espião adolescente Alex Rider já emprestou seu nome para 13 livros (além de uma infinidade de outros produtos) e vendeu mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo. Porém, ao contrário do bruxo Harry Potter -outro sucesso surgido na literatura britânica no mesmo período -, ainda não havia emplacado um grande sucesso audiovisual.A adaptação cinematográfica...