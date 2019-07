Magazine Alex Mateus apresenta mostra “Escravo da Sensação”

O artista visual Alex Mateus faz sua primeira exposição individual, Escravo da Sensação: O Si (foto), no espaço da Coolab Loja Colaborativa, no Setor Sul. As obras estão à disposição para visitas até setembro, sempre de quarta-feira a domingo, das 17 horas à 1 hora, com entrada franca. Ao todo são 15 telas que mesclam técnicas diversas, como pintura a óleo, acrílica e ...