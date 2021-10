Magazine Alex Escobar substituirá Tadeu Schmidt nos Gols do Fantástico O jornalista assumirá o quadro do Fantástico a partir do dia 21 de novembro

Alex Escobar, 47, é o novo apresentador dos Gols do Fantástico. O jornalista assumirá o quadro do Fantástico (Globo) a partir do dia 21 de novembro. Tadeu Schmidt, 47, deixará o posto para apresentar o BBB 22, substituindo Tiago Leifert, 41, que anunciou que sairá da Globo em dezembro. "É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu repres...