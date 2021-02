Magazine Alessandra Negrini assusta como Cuca

No centro da trama de Cidade Invisível, está o fiscal ambiental Eric (Marco Pigossi). Em meio às investigações pela morte da mulher dele, ele encontra um boto rosa de água doce em uma praia do Rio. A partir daí, a misteriosa Inês (Alessandra Negrini) e a sensual Camila (Jessica Córes) tentam atrapalhar as buscas dele por respostas. Vale dizer que a primeira também é co...