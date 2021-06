Magazine Alergia

Ao lado de ovos e leite, o amendoim é um dos campeões dos casos de alergia alimentar. Em alguns países, as legislações são extremamente rígidas e a presença do ingrediente em produtos industrializados deve estar em destaque no rótulo. O motivo é que até mesmo quantidades pequenas ou contato indireto podem causar anafilaxia, reação de hipersensibilidade aguda potencialmen...