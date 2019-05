Magazine Alejandro Sanz lança disco, fala sobre Roberto Carlos e quer parceria com Anitta Cantor espanhol disse que sempre está pronto para vir ao Brasil e que tem "ótimas recordações"

As primeiras notas de Corazón Partío, maior hit da carreira do cantor espanhol Alejandro Sanz, ainda causam o mesmo efeito no público. Seja em Madri, Buenos Aires, São Paulo, Nova York ou Barcelona, os acordes de sua canção mais icônica, lançada em 1997, têm um efeito catártico quase imediato. No Brasil, a música ficou conhecida por embalar o romance dos personagens S...