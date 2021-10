Magazine Alec Baldwin atira em set de filmagem e mata diretora acidentalmente, diz jornal O ator disparou acidentalmente a arma cenográfica, investigadores apuram que tipo de projétil foi usado, ainda não está claro se a pessoa que carregou a arma colocou balas dentro por engano ou se algo se alojou no cano. Baldwin foi interrogado e estava chorando

Um acidente no set do filme "Rust", estrelado por Alec Baldwin, 63, deixou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta e o diretor Joel Souza, 48, ferido, no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21). De acordo com o The New York Times, foi o o próprio ator que disparou a arma cenográfica. O disparo teria ...