Magazine Aldeia Sesc de Artes começa nesta quinta-feira (09/09); confira a programação Com programação diversa em formato totalmente virtual, o evento será aberto às 20 horas, com o espetáculo "Sonhos de uma Noite com o Galpão"

De Goiás a Pernambuco, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Com espetáculos teatrais, shows, contação de histórias e escambo de livros, o Sesc Goiás dá início nesta quinta-feira à 8ª edição do Aldeia Sesc de Artes, com uma programação totalmente virtual que explora diferentes plataformas. Quem abre as apresentações é o Grupo Galpão, de Belo ...