Malhação

Filipe se declara para Rita. Carla não deixa Tadeu ir embora. Rita se diverte com a família de Guga. Filipe defende Rita, e Lígia se enfurece. Max insiste com Guga para que Rita durma com ele. Lígia desconfia de que Rita queira sequestrar Nina. Max e Regina forçam uma situação para que Rita e Guga se beijem. Joaquim e Lígia decidem manter a medida protetiva contra Rita. Anjinha teme que Neide a destrate por Marco ter acabado o namoro. Carla e Rita repreendem Tadeu. Jaqueline, Raíssa, Rita e Anjinha têm uma ideia para ajudar Camelo financeiramente. Meg pensa em levar Beto para falar com Lígia. Nanda convida Camelo para cantar com ela. Meg e Beto tiram suas dúvidas com Lígia. Lara procura Rita. Max afirma a Regina que Guga e Rita não são namorados. Lara ameaça Rita.

Órfãos da Terra

Jamil tenta se defender das acusações de Mágida e pede para conversar com Laila. Jamil conta a verdade para Laila, que não consegue perdoar o marido. Cibele e Padre Zoran tentam acalmar Mágida e se surpreendem com a acusação que ela faz. Mágida avisa a Dalila que cumpriu sua parte no plano e a vilã vai atrás de Jamil, que desconfia. Hussein se despede de Helena. Jamil convence Fauze a revelar o novo plano de Dalila. Elias repreende Laila por ter duvidado do marido. Helena vai atrás de Hussein no aeroporto, mas não consegue chegar a tempo. Hussein encontra Helena em casa e eles se rendem um ao outro. Jamil denuncia Dalila para Almeidinha.

Bom Sucesso

Alberto anuncia que Paloma terá um dia de rainha. Diogo afirma a Nana que o lançamento do livro pode trazer problemas para a editora. Luan descobre que Waguinho está vendendo drogas na escola. Eric disfarça quando Diogo percebe que ele já conhecia Alberto, e não revela ao advogado o motivo do interesse pela editora. Nana pede a Diogo para orientar Silvana na coletiva de imprensa. Diogo amedronta Silvana ao informar que ela pode ser processada e presa por causa das declarações feitas no livro. Silvana sugere a Marcos o cancelamento do livro.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar o casamento. Vivi reclama de Abdias para Beatriz. Evelina cuida de Antero. Vivi se espanta ao saber que Fabiana comprará a fábrica de bolos. Beatriz é hostil com Zé Hélio. Evelina decide ajudar Marlene a cuidar de Antero. Camilo pede para Vivi mandar um aviso para Chiclete. Márcio comenta sobre a venda da fábrica com Maria da Paz. Agno e Otávio compram a fábrica de bolos para Fabiana. Vivi fala com Chiclete sobre Camilo. Chiclete vai com Sílvia ao mesmo bar onde Vivi está com Abdias. Paixão encontra Kim no estúdio. Maria da Paz pede a ajuda de Téo e Rock para dar uma lição em Jô.