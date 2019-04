Alan ganhou a última prova do Líder do BBB19 na noite desta terça-feira (9), e está garantido na final do programa. A prova consistia em colocar o maior número de bolas, após passar por uma espécie de labirinto em formato de chave, no porta mala de um Fiat Cronos. O Brother conseguiu colocar 9 bolas, contra 8 de Paula, 7 de Carol Peixinho e 1 de Hariany.

Com esse resultado, Alan é o primeiro garantido na final do programa, na próxima sexta-feira.