Magazine Além de parceiros no palco, Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello são casados Eles já haviam trabalhado juntos em musicais de sucesso, como Cantando na Chuva e Crazy for You, e agora em Conserto para Dois

Além de parceiros no palco em Conserto para Dois, Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello, que assina a direção do espetáculo, são casados. Eles já haviam trabalhado juntos em musicais de sucesso, como Cantando na Chuva e Crazy for You. Essa, porém, é a primeira vez que estão sozinhos no palco. “É um exercício maravilhoso de ator. Exige uma atenção absoluta. Não temos co...