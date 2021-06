Magazine Além de drinques

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia faz com que casais apaixonados fujam dos planos tradicionais para apostar em programações que possam ser feitas em casa, respeitando o isolamento social, ainda mais com a possibilidade de uma terceira onda do vírus. Isso não significa, no entanto, que a comemoração passe em branco. Muito pelo contrário. Comemorar sem precisar sair pode...