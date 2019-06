Magazine Além das aparências: mandalas são utilizadas como ferramentas terapêuticas Encontradas em várias culturas, as mandalas se popularizaram ainda mais no Ocidente após o sucesso dos livros de colorir

Foi como se tudo tivesse ficado cinza. Engolida pelas obrigações do trabalho, a hoje terapeuta holística Damaris Cavalcante Reges Kumagai, de 39 anos, sentiu os estragos do cotidiano acelerado ao ser diagnosticada, em 2006, com depressão. Em busca de cura, equilíbrio e autoconhecimento, ela encontrou nas mandalas poderosas ferramentas terapêuticas. O círculo ...