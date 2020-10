Magazine Ainda mais sobrenatural Sonoplastia da segunda temporada de Desalma vai reforçar ainda mais o clima de mistério da série

Em Desalma, série original do Globoplay que estreia no dia 22, a sonoplastia e a trilha sonora são elementos fundamentais para construir toda a atmosfera sobrenatural de Brígida, pequeno vilarejo de imigrantes ucranianos no sul do Brasil. Sons e ruídos atravessam as sequências e ajudam a imprimir um universo fluido, único e misterioso.Para isso, a equipe de pós-ed...