Magazine Ainda em UTI, 'Seu Waldemar' responde bem ao tratamento: 'corrente positiva está trazendo melhoras' O humorista foi diagnosticado nessa quarta-feira (25) com coronavírus e segue internado em Goiânia

O apresentador do programa "No Balaio", da TV Anhanguera, Waldemar Neto, conhecido como “Seu Waldemar”, está respondendo bem ao tratamento contra o coronavírus. O humorista foi diagnosticado nessa quarta-feira (25) com a doença. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Goiânia para se recuperar. Em nota, a família de Waldemar afirma...