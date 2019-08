Magazine Ainda dá tempo: Rock in Rio 2019 coloca novos ingressos à venda Entradas do novo lote poderão ser adquiridas por venda online, no site do festival

A organização do festival Rock in Rio 2019 disponibilizará, nesta quinta-feira, 8, um lote extraordinário de entradas para o evento. A venda será feita online no site www.rockinrio.com, a partir das 19 horas. A leva não é um lote extra. Serão vendidos apenas ingressos que já haviam sido comprados, mas não foram pagos dentro do prazo estabelecido pelo festival. Os 700 mil ing...