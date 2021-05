Magazine Agora são outros 500 No Limite estreia hoje com apresentação de André Marques e 16 ex-BBB s como participantes

Sai o quarto do líder, entra o saco de dormir ao ar livre. Em vez de goiabada na xepa, olho de cabra ou cérebro de bode podem aparecer no cardápio durante a prova da comida. No lugar do confessionário, o portal e a eliminação. Diferentemente do que ocorria no Big Brother Brasil, os 16 ex-BBB s de várias edições escolhidos para participar do reality No Limite ...