Magazine “Agora o volante está na minha mão”, afirma Leo Chaves Ao POPULAR, cantor afirmou que o fim da dupla com o irmão não foi motivado por conta das polêmicas envolvendo Victor

O pontapé inicial da carreira solo de Leo, ex-Victor & Leo, foi dada com o recente lançamento do primeiro single Sol das Seis, em parceria inusitada com a funkeira Ludmilla. A faixa, com arranjos eletrônicos e com uma pegada pop, carrega o mesmo tom romântico que o consagrou como um dos grandes cantores sertanejos do Brasil ao lado do irmão – parceria encerrada em setemb...