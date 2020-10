Magazine Agora na TV aberta

As histórias que fazem do Que História É Essa, Porchat? um sucesso no canal por assinatura GNT serão contadas também na TV Globo. A partir do dia 15, as noites de quinta-feira ficarão mais divertidas com a exibição do programa apresentado por Fábio Porchat, que reúne anônimos e famosos com o objetivo de revelar suas histórias mais inusitadas. Vão ao ar uma seleção dos ...