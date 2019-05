Magazine Agnaldo Timóteo sai do coma induzido e respira sem aparelhos Cantor segue internado e respondendo aos medicamentos

O cantor Agnaldo Timóteo, que sofreu um Acidente Vasculhar Cerebral (AVC) há dez dias e foi colocado em coma induzido, teve melhora em seu quadro clínico. Ele segue internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, mas saiu do coma e já respira sem aparelhos. Na manhã de hoje (31), a assessoria do cantor informou, pelas redes sociais do artist...