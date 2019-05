Magazine Agnaldo Timóteo é internado com pressão alta e AVC Cantor cancelou show e lamentou: ‘Não me sinto seguro’

Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi internado na tarde de segunda-feira, 20, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, por volta das 16h. Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ainda não há previsão de alta e ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite do mesmo ...