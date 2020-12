No hall de corpos sinfônicos mais expressivos no cenário de orquestras brasileiras, a Orquestra Filarmônica de Goiás precisou nos últimos meses adaptar seus projetos musicais por conta das medidas de isolamento social. Diversos concertos on-line e ações específicas nas redes sociais aproximaram os espectadores dos artistas que compõem a orquestra. Após o período de exoneração, em setembro, uma gravação de CD estava prevista para o segundo semestre e acabou cancelada.

“Há pretensão da Goiás Turismo em promover a gravação de álbum da OFG; entretanto, esbarramos na questão legal da composição do corpo sinfônico. A Procuradoria Setorial de Goiás entende ser inconstitucional a composição do corpo sinfônico no formato proposto no Termo de Referência”, destacou a Goiás Turismo em nota à Comissão de Músicos da OFG. A gravação foi adiada e deve ocorrer em 2021, após a contratação da OS.