After chega aos cinemas com um romance jovem e aventureiro

Adaptação de mais uma série literária de sucesso, After chega aos cinemas como outra aposta de arregimentar fãs dos livros que o originou. A ideia, claro, é ir por um caminho parecido com o de A Culpa é das Estrelas, que ajudou a consolidar a carreira da atriz Shailene Woodley. Um tanto quanto longe do dramalhão do filme de Shailene, a estreia desta semana envereda por um...