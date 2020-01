Magazine Afrika Billy celebra nomes como Gonzaguinha e Djavan

Afrika Billy celebra nomes como Gonzaguinha e Djavan O cantor Afrika Billy (foto) abre os trabalhos do Lowbrow Lab Arte & Boteco e dá as boas vindas ao ano de 2020. Primeira atração da casa no mês de janeiro, ele sobe ao palco nesta sexta-feira e, a partir das 23 horas, homenageia a música brasileira interpretando artistas como Gonzaguinha e Djavan....