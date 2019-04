Magazine Afrika Billy é atração da noite desta quarta-feira no Lowbrow Músico leva jazz, reggae, forró, MPB e latinidades ao palco do espaço cultural

O cantor e compositor Afrika Billy (foto) será a atração do projeto D’Boa Música para o Bem, do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quarta-feira, a partir das 22 horas. Acompanhado por Fernando Cipó, no contrabaixo, e George Augusto, na bateria, ele irá apresentar um repertório de jazz, reggae, forró, MPB e latinidades. Além dos vocais, o artista também assumirá ...