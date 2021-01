Magazine Afinal, grávida pode ou não pintar o cabelo? Especialista explica quais procedimentos estão liberados e quais devem ser evitados durante a gestação

Grávida pode ou não pode pintar os fios do cabelo? A polêmica reina há muito tempo e a resposta dos especialistas é: depende. “Antigamente as tinturas eram extremamente fortes e fabricadas somente à base de amônia. Essa substância realmente pode ser prejudicial para o bebê. Para as mulheres que não conseguem esperar os 9 meses, já existem opções de tintas que não possuem...