Flores Raras conta a história de amor entre Elisabeth Bishop (poeta americana vencedora do Prêmio Pulitzer em 1956) e Lota de Macedo Soares (arquiteta e paisagista carioca que idealizou e supervisionou a construção do Parque do Flamengo). Ambientado no Brasil dos anos 1950, quando a bossa nova explodia e Brasília era construída e inaugurada, o longa acompanha a relação das personagens, assim como suas trajetórias inversas. Na trama, convidada pela então namorada de Lota a conhecer o sítio construído pela arquiteta em Petrópolis, Elizabeth se envolve com a brasileira e acaba ficando por lá indefinidamente – período de idílio que termina por influenciar a obra da poeta. O longa está disponível na Netflix.