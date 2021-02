Magazine Advogado transforma quintal de casa em natureza encantada em Aparecida de Goiânia Eu me sinto dentro da natureza. Criei um lugar que remete à tranquilidade mesmo que o asfalto esteja tão perto”, conta

O advogado Leandro Moura (na foto, com os filhos e a mulher) transformou o quintal de casa em Aparecida de Goiânia num verdadeiro paraíso verde. Cheio de plantas por todos os lados, como bromélia, helicônia e coqueiros, o espaço é um convite para relaxar no dia a dia e também para encontros com os amigos. “Eu me sinto dentro da natureza. Criei um lugar que remete à tr...