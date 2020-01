Magazine Adriel Vinícius faz show de MPB e pop rock no Metropolitan Mall Projeto Terça Tem Música, no Metropolitan Mall, também terá músicas autorais

O cantor e compositor Adriel Vinícius (foto) é a atração desta terça-feira, do projeto Terça Tem Música, no Metropolitan Mall. A partir das 19 horas, o artista promete uma apresentação com um repertório de clássicos do MPB e pop rock, além de músicas autorais. Compositor e arranjador, o músico estudou piano erudito no conservatório de música Villa-Lobos Paracam...