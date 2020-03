Magazine Adriana Mendonça e Fabíola Morais abrem exposição conjunta

As artistas visuais Adriana Mendonça e Fabíola Morais abrem nesta terça-feira, às 20 horas, na Escola de Artes e Arquitetura da PUC, exposição com trabalhas individuais, que poderão ser visitados com entrada franca até 2 de abril. Adriana e Fabíola se conheceram em sala de aula, como professoras do curso de Design da PUC. Além da admiração mútua, possuem em comum o amor pel...