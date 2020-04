Um movimento crescente em diversas áreas do setor cultural é o de criar redes de apoio, pensando no coletivo para minimizar os impactos nesse momento de crise na área. Inspirada em uma iniciativa da Itália, a Editora Âyiné lançou, em 21 de março, a campanha Adote uma Livraria, pensando na cadeia que envolve a venda de livros e no risco que as livrarias de rua correm de fechar suas portas definitivamente. A ideia é a seguinte: nos dias estabelecidos pelo calendário, ao comprar um livro pelo site da editora, 35% do valor serão destinados a uma livraria independente. A Livraria Palavrear é a única participante de Goiás e será contemplada pela campanha com as compras realizadas até hoje.

A ideia é continuar incentivando as compras de livros por intermédio das livrarias de rua, mesmo que estas estejam com as portas físicas temporariamente fechadas. “Gostamos bastante da iniciativa porque a Âyiné é uma editora independente e pequena, assim como nós, e vem conseguindo muito engajamento”, diz a gerente da Palavrear, Natália Garcêz. “Recebemos mensagens de pessoas contando que comprariam pelo site deles para nos ajudar.” A proposta é inspirar outras editoras a fazerem o mesmo e já foi aderida pela paranaense Arte & Letra.

Outra iniciativa que Natália destaca é a da Companhia das Letras, que está realizando uma espécie de “intercâmbio” entre os clientes e a editora por meio das livrarias. “Nós ficamos com a função de pegar o pedido com o cliente e fazer a ponte entre ele e a editora, que fica com a parte de enviar o livro encomendado diretamente para o comprador”, explica. “Essa dinâmica deixou tudo muito prático, principalmente para os clientes.”