Magazine “Adoro bloquear”

Quem segue Zélia Duncan nas redes sociais sabe que seus assuntos vão além da arte e passam pelo feminismo, política e questões sociais. Ela não passa pano com medo de perder público por conta do seu posicionamento. “Eu bloqueio e adoro bloquear. Não tenho tempo a perder com ignorância, procuro quem queira conversar e quem tenha questionamentos. Sem dúvidas, sem pergu...